كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق المتاجر والشركات في كشمير احتجاجا على الحملة الهندية ضد النشطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُغلقت المتاجر والشركات في كشمير، اليوم، احتجاجًا على حملة قمع واسعة النطاق ضد النشطاء الساعين لإنهاء الحكم الهندي في المنطقة المتنازع عليها.

وحسب صحيفة "وشانطن بوست"، قامت الشرطة والجنود شبه العسكريون، بدوريات في شوارع مدينة سرينجار الرئيسية، اليوم الاحد، وفرضت طوقًا أمنيًا في منطقة وسط المدينة، تحسبًا للاحتجاجات والاشتباكات.

وبدأت حملة القمع ليلة الجمعة، وتستهدف الشرطة بشكل رئيسي أكبر جماعة سياسية دينية في كشمير، وهو حزب الجماعة الإسلامية التي تعتنق حق تقرير المصير في منطقة الهيمالايا التي تنقسم بين الهند وباكستان لكنها تطالب بها كليهما.

وتأتي حملة القمع، وسط توترات شديدة بين الهند وباكستان في أعقاب تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في 14 فبراير، على يد مسلح محلي من كشمير. قتل أربعون جنديا هنديا في الهجوم.