كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر بالخارجية الباكستانية بتأجيل زيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشى إلى اليابان، والتى كان من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، وتستمر أربعة أيام.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية نقلا عن مصادر بالخارجية أنه تم تأجيل الزيارة بعد مشاورات مع السلطات فى اليابان، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة الجديد قريبا.

Advertisements

وكان من المقرر أن يلتقى قريشى بالعديد من المسؤولين اليابانيين على رأسهم رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ووزير الخارجية تارو كونو.

يشار إلى أن اليابان تعد الشريك الاقتصادى الرئيسى لباكستان وقدمت إسهامات هامة لجهود التطوير فى باكستان على مدار سنوات.