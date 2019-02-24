كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد شاميما بيجوم: أتفق مع الحكومة على عدم السماح لها بدخول بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد علي، والد عروس "داعش"، شاميما بيجوم، إنه يتفق مع الحكومة، ومع قرار وزير الداخلية ساجد جاويد بسحب الجنسية البريطانية عن ابنته.

وأضاف "علي"، البالغ من العمر 60 عامًا، لصحيفة "ديلي ميل"، أن "لا مشكلة" في قرار الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا مشكلة لديه إذا لم ترغب الحكومة في إرجاعها.

Advertisements

وحسب الصحيفة، تابع "علي": "أنا أعلم أنها عالقة هناك في سوريا، ولكن هذا بسبب قيامها بأعمال جعلتها عالقة هكذا، لا أستطيع أن أقول ما إذا كان ذلك صحيحًا أم خطأ، ولكن إذا كان قانون الوطن يقول إنه من الصحيح سحب جنسيتها، فأنا أوافق".

وأشار، إلى أن بيجوم لم تظهر أي علامة على أنها متشددة، وأنها لم تكن متدينة على الإطلاق، مضيفًا أنها "لم تكن تصلي بانتظام، ولم تكن ذات عقلية إسلامية".

علي، وهو خياط متقاعد، جاء إلى بريطانيا في عام 1975 وتزوج من أم بيجوم، أسماء، بعد سبع سنوات. استقروا في بيثنال غرين، شرق لندن، وكان لديهم أربع بنات، لكن من منتصف التسعينات بدأ يقسم وقته بين بريطانيا وبنجلاديش، حيث تزوج من زوجة ثانية.