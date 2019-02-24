كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فاجعة خمور" في الهند.. والقتلى 150 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الهندية إن 150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، ونقل حوالي 225 آخرين، إلى مستشفيات بعد تناولهم خمورا ملوثة في حادثين منفصلين بشمال شرق الهند.

وذكرت المسؤولة الحكومية، جولي سونوال، أن الضحايا كانوا في الغالب من عمال مزارع الشاي في مقاطعتي غولغات وجورهات بولاية آسام.

آسام هي أكبر ولاية منتجة للشاي في الهند، حيث تنتج أكثر من 1000 مزرعة ما يتجاوز 50 في المائة من محصول الشاي الهندي.

واستهلك العمال الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي، وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي يوم الخميس وبدؤوا في فقدان الوعي.

وذكر مسؤولون بالشرطة ووزارة الصحة أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 150 بحلول مساء السبت.

من جانبه، قال هيمانتا بيسوا شارما، وزير الصحة في ولاية آسام إن نحو مئتي شخص أصيبوا بعد شرب الخمر السام يخضعون للعلاج حاليا في المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة.

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وأفاد مناب غوهاين، وهو طبيب في مستشفى كلية جورهات الطبي، بأن 34 مريضا لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتم القبض على مالك وحدة صنع مشروبات محلية وثمانية آخرين، وفقا لتصريحات مسؤول الشرطة موكيش أغاروال للأسوشيتد برس.

وأضاف أن الشرطة تلاحق أشخاصا آخرين يعتقد أنهم على صلة بالواقعة كجزء من تحقيق مستمر.

وفي هذا السياق، قال شارما "لن نغض الطرف عن أي شخص متورط في تصنيع وتوزيع خمور ملوثة".

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحوليات المصنوعة بطريقة غير مشروعة شائعة في الهند، لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف العلامات التجارية المرخصة.