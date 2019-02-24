كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الإيرانية تنجح في إطلاق صاروخ مضاد للسطح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها نجحت في إطلاق صاروخ مضاد للسطح، في إطار مناورة بحرية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن غواصة من فئة "غدير" وللمرة الأولى نجحت في إطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح، دمرت به الهدف المحدد بنجاح في إطار مناورات القوة البحرية للجيش.

وأضافت الوكالة "ففي اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات الولاية 97، الجارية اليوم، قامت غواصة خفيفة من فئة غدير بإطلاق ناجح لصاروخ كروز مضاد للسطح".

Advertisements

وأضحت الوكالة أنه "بسبب النطاق العملاني المحدود للطوربيدات واحتمال الكشف عن مكان الغواصة حين اطلاق الطوربيد، فقد تم في ظل جهود وإبداعات الخبراء الشباب في القوة البحرية للجيش وصناعات وزارة الدفاع وللمرة الأولى إطلاق صاروخ من عمق البحر نحو الهدف حيث يمكن عبر هذا الطريق استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الإطلاق".

وذكرت أن الغواصات الأخرى التابعة للقوة البحرية الإيرانية، ومنها الغواصات الثقيلة من فئة "طارق" والغواصة "فاتح" الإيرانية بالكامل، تحظى أيضا بهذه الإمكانية.