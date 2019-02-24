جريمة بشعة..قتل طالب جامعي أمام كلية في أيت ملول

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول، ليلة أمس السبت 23 فبراير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام بمعية قاصرين آخرين، لا زال البحث جاريا لتوقيفهما، بتعريض شاب للاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وذلك إثر نشوب خلاف تافه بين الطرفين، إذ عمد أحد المشتبه فيهم إلى توجيه طعنات للضحية على مستوى أطرافه السفلى بواسطة سلاح أبيض كان يتحوزه، مما أدى إلى إصابته بنزيف عجل بوفاته فور وصوله للمستشفى.

وكانت مصالح الأمن قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور إشعارها بالأمر، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف أحدهما، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.