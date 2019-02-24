حمد الله يواصل الإبهار في السعودية ويحصل على جائزة جديدة

يواصل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، عروضه القوية هذا الموسم في الدوري السعودي الممتاز، وذلك بعد أن وقع عددا من الأهداف المهمة، وبات واحدا من أبرز العناصر في الفريق، بالإضافة إلى ترشحه لنيل لقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم.

وللمرة الثانية هذا الموسم، تحصل حمد الله، اللاعب السابق لأولمبيك آسفي، على جائزة أحسن لاعب في الجولة 20 من الدوري، وذلك بعد مردوده القوي، والأهداف التي وقعها، مع العلم أن الجائزة الأولى كان قد فاز بها عن الجولة 13، بعد أن وقع رباعية في مباراة واحدة.

وتسلم اللاعب الدولي المغربي هذه الجائزة، قبل المباراة التي جمعت فريقه الأصفر بالفيحاء، أمس السبت، وتبلغ قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.