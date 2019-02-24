بعدما واجهها عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عادل الصغير، بسؤال حول موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من القرار الأممي الذي قال إن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين كان تعسفيا، امتنعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، عن التعبير عن موقفها، واكتفت بالقول: “لم أكن رئيسة حين اعتقل بوعشرين”.
وقالت بوعياش، خلال استضافتها مساء اليوم السبت، في برنامج “شباب Vox” بقناة ميدي1: “أظن بأنه بكل موضوعية، هناك توضيحات للحكومة والنيابة العامة بخصوص تقرير فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان”.
وأضافت المتحدثة: “نحن سنقوم بمتابعة محاكمة السيد توفيق بوعشرين، حين ستتابع المحاكمة وسيتار موضوع الاعتقال التعسفي، سأبدي رأيي إن كان هناك اعتقال تعسفي، لا يمكن أن أتدخل الآن”.
وذهبت بوعياش إلى القول بأنه في “هذه القضية لا يمكن أن ننسى أنها أخذت أبعادا كبيرة جدا دوليا ووطنيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوعياش حول الاعتقال التعسفي لبوعشرين: لم أكن رئيسة لـCNDH حين اعتقل..والقضية أخذت أبعادا كبيرة جدا وطنيا ودوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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