تدريب عسكري إسرائيلي يحاكي عدوانا على غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، تدريبا عسكريا، وُصف بأنه "مفاجئ"، يحاكي عدوانا ضد قطاع غزة. وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه جرى التخطيط لهذا التدريب مسبقا كجزء من برنامج التدريبات.
ويستمر هذا التدريب عدة أيام، وتشارك في قوات من أسلحة المشاة والمدرعات والمدفعية والجو، بإشراف هيئة الأركان العامة للجيش.
وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن "التدريب سيختبر جهوزية لاحتمالات قتالية متنوعة وخاصة في قطاع غزة، وسيمل تحريك قوات بين جبهات وحشد قوات، وسيجري تدريب على إطلاق نيران ودفع قوات جوية".
ويأتي هذا التدريب في ظل التوتر عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، حيث تجري تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية، والتي استشهد خلالها أول من أمس، الجمعة، فتى بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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