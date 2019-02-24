انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يستقل وسيلته المفضلة للقاء ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 11:26 صباحاً - وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي بالقطار، برفقة مسؤولين كبار في بلاده تمهيداً لعقد قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث الملف النووي.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأحد، أن كيم غادر بيونغ يانغ بالقطار بعد ظهر أمس السبت لحضور اجتماع القمة الذي يعقد يومي 27 و28 فبراير يرافقه مسؤولون كوريون شماليون كبار، من بينهم المبعوث النووي كيم يونغ تشول، ووزير الخارجية ري يونغ هو، بالإضافة إلى شقيقته كيم يو جونغ.

وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضاً بزيارة ودية رسمية لفيتنام.

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام"، تلبية لدعوة من نغوين بو ترونغ رئيس البلاد، والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.

وبحسب مختصين بالشأن الكوري الشمالي، يفضل كيم ركوب القطار خلال رحلاته الخارجية لعدة أسباب؛ منها أنه ورث عن والده وجده الخوف من ركوب الطائرة من جهة، ولأنه من جهة أخرى حريص على رفاهه الشخصي وعلى ألَّا تتسرب معلومات عن وضعه الصحي خلال السفر.

ولذلك فإن لديه عادة ثلاثة قطارات مصفحة أحدها لنقله، والثاني لنقل الأشخاص المكلفين بحمايته، في حين يخصص القطار الثالث لنقل أغراضه وحرسه الخاص.

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كما يحرص كيم جونغ أون على السفر بالقطار حتى يتسنى له تذوق وجبته المفضلة، المصنوعة من عجين الحنطة السوداء والتي تصنع خاصة في مطبخ القطار.

ويحمل الزعيم الكوري الشمالي مرحاضه الخاص في القطار الذي يركبه، ويُعهد بحراسته إلى أشخاص موثوق بهم خوفاً من أن تشي المراحيض العامة بمعلومات عن وضعه الصحي لخصومه.

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام فيتنامية أن أكثر من 200 عنصر من الاستخبارات الأمريكية سيصلون قريباً إلى هانوي لتأمين سلامة ترامب، ومن المقرر أن يُنقلوا على متن طائرات عسكرية من القاعدة الأمريكية في اليابان.

وأرسلت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، طائرات عسكرية من نوع "بوينغ سي-17"، محمّلة بتجهيزات ومعدات مخصصة لإجراء اللقاء، كما تم إرسال سيارات "ليموزين" وأخرى من نوع "شيفروليت سوبوربان" ومروحية.

ويفترض أن يلتقي كيم وترامب، في 27 و28 فبراير، في هانوي، لبحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وهو اللقاء الثاني من نوعه، حيث التقيا في يونيو الماضي في سنغافورة.