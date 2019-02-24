اختتام فعاليات أسبوع النظافة والبيئة المنعقد بالمكلا

اختتمت بمدينة المكلا فعاليات أسبوع النظافة والبيئة المنعقد تحت شعار( النظافة ثقافة ) نظمه صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني للبيئة.

وفي الحفل الختامي التكريمي والفني أعرب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات والمنظمات وشرائج المجتمع على تفاعلهم مع فعاليات أسبوع النظافة والبيئة كون الحفاظ على البيئة مسئولية تقع على عاتق كل أفراد المجتمع .. داعياً المؤسسات ذات العلاقة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في وضع الخطط من أجل الحفاظ على النظافة والبيئة.

ودعا محافظ حضرموت الأحياء السكنية بمدينة المكلا إلى المساهمة في غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في كافة أفراد المجتمع من خلال تنظيم حملات تطوعية لنظافة الاحياء السكنية بالمدنية كل حسب موقعه ومنطقته.

ونوه بضرورة تنظيم حملات ارشادية وتوعوية لتعزيز الوعي البيئي للمواطنين وارشادهم على وضع القمامة اليومية في أماكنها المحددة مؤكداً بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستفعل شرطة مكافحة المخالفات من أجل محاسبة المخالفين شاكراً أدارة صندوق النظافة والتحسين على جهودهم في إنجاح فعاليات أسبوع النظافة والبيئة بحضرموت .

Advertisements

من جانبه أشار المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت إلى أن الفعاليات شهدت تفاعل كبير من قبل الموطنين والجهات المساهمة والداعمة معرباً عن شكره وتقديره لعمال النظافة والعاملين بالصندوق وكافة المشاركين من مختلف شرائح المجتمع على جهودهم لإنجاح فعاليات الاسبوع الذي كان نموذجاً ناحجاً للنظافة والبيئة في حضرموت .

وتخللت الحفل فقرات فرائحية ورقصات شعبية ومسرحية كوميدية توعوية عن النظافة والبيئة نالت استحسان الحاضرين .

وفي ختام الحفل قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والمدير العام لصندوق النظافة والتحسين بتكريم الجهات المساهمة وتسليمهم الدروع التذكارية وكذلك تكريم عمال النظافة والعاملين المشاركين بفعاليات الاسبوع وتسليمهم الشهادات التقديرية اسهاماً لمشاركتهم الفاعلة .

كما أقيمت على هامش الفعاليات مسرحيتين للرجال على ساحة خور المكلا والأخرى في مسرح حديقة الطفل بالمكلا للنساء بهدف توعية المجتمع وتعريفهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة ومساهمة أفراد المجتمع في نظافة الاحياء السكنية وعدم رمي القمامة بالشوارع نالت استحسان الحاضرين .