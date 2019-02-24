شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي: الحرية الدينية خيارنا ليعم السلام في العالم والان مع التفاصيل

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية، إن المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول 2018 لتعزيز الحرية الدينية ودور التعليم والتسامح الديني في مكافحة الفكر المتطرف يحمل رسالة التعددية والعيش المشترك والتسامح، و"هذه الرسالة خيارنا ليعم السلام والازدهار في العالم".

وانطلقت فعاليات "المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول 2018 لتعزيز الحرية الدينية ودور التعليم والتسامح الديني في مكافحة الفكر المتطرف"، في أبوظبي، وتتواصل فعالياته حتى غدٍ الإثنين.

وعبّر الدكتور النعيمي عن تمنيه أن يخرج المؤتمر بمبادرة تنفع منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، لكونه أحد مخرجات المؤتمر الوزاري للحريات الدينية الذي انعقد في أمريكا يونيو/حزيران الماضي، لافتا إلى أنه جزء من المؤتمرات الإقليمية في العديد من البلدان لنشر قيم التسامح.

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من جانبه، أكد نوكس تيمز المستشار الخاص للأقليات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، سعي بلاده عبر هذا المؤتمر إلى نشر رسالة سلام والتعددية والتنوع لدى الأطفال، مطالبا بالتشجيع على الوعي بأهمية التنوع والتركيز على الكرامة الإنسانية للحد من التطرف.

وذكر أن هناك دورا مهما للمعلمين الذين من شأنهم أن يؤثروا على تربية الأطفال، داعيا إلى تحسين المناهج ومخرجات التعليم للدفع قدما للتسامح نحو الآخرين.

وأضاف المستشار الخاص للأقليات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية: "يجب أن نعلم الأطفال أن الأقليات هم من الدرجة الأولى في أوطاننا".

ويأتي المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول لتعزيز الحرية الدينية وتعليم التسامح بين الأديان لمكافحة التطرف، استنادا إلى نتائج المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية الذي عقد في واشنطن من 24 إلى 26 يونيو/حزيران 2018.