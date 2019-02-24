شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يوجّه باعتماد مشاريع لمدينة الشحر والان مع التفاصيل

وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني باعتماد ثلاثة مشاريع الرئيسة لتحسين منظومة المياه والصرف الصحي بمديرية الشحر.

جرى ذلك خلال لقائه اليوم مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم ونائب المدير العام للمديرية مصبح البحسني ، الذين بحث معهم أوضاع المديرية واحتياجاتها في مجال قطاع المياه والصرف الصحي لتعزيز منظومة البنية التحتية والاستعدادات للصيف القادم.

حيث وجه المحافظ لجنة المناقصات باعتماد وإنزال المناقصات لعدد ثلاثة مشاريع هي مشروع الخط الناقل قطر 250 مليمتر وبطول 11 كيلو من حقل مياه المويجة المغذي لمدينة الشحر ومشروع توريد وتركيب خط مياه مرتفعات مدينة الشحر قطر 160 مليمتر ومشروع تأهيل وصيانة خزاني الدكداك والرصاصة الحديدية.

وعلى صعيد آخر، اختتمت في وقت سابق، بمدينة الشحر فعاليات برنامج التفوق الحياتي 2 الذي نظمته مؤسسة أثر التنموية بغيل باوزير بالشراكة مع معهد بوابة المعرفة للتدريب والتأهيل وفريق أثر التطوعي بالمديرية.

Advertisements

ويأتي ذلك برعاية كريمة من السلطة المحلية بالمديرية بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة يقدمه المدرب الدولي أمير يحي شحره.

البرنامج استمر على مدى أسبوع، وفي حفل الاختتام أشاد نائب المدير العام لمديرية الشحر مصبح البحسني بالشباب المشاركين بالبرنامج لجهودهم والتزامهم للاستفادة من مخرجاته العلمية من تحقيق أحلامهم مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالمديرية ستكون ساندة وداعمة لجميع الأنشطة والبرامج التي تخدم تنمية الشباب بمديرية الشحر .

من جانبه أعرب الدكتور عدنان محمد حمران المدير العام لمديرية غيل عن سعادته لتواجده بين شباب مديرية الشحر شاكراً جميع الجهات المساهمة في تنظيم البرنامج على اهتمامهم لإقامة مثل هذه البرامج التعليمية التي تساعدهم الشباب في تسويق أنفسهم لسوق العمل .

من جهته قال وليد خالد صياد رئيس فريق أثر التطوعي بالشحر التابع لمؤسسة أثر التنموية أن هذا الحفل الختامي للبرنامج يأتي لإشهار فريق أثر بمديرية الشحر وأن برنامج التفوق الحياتي 2 يعتبر من احد الانشطة والبرامج التي نفذها الفريق مرحباً بانضمام كل من يريد الالتحاق من الشباب للفريق وستكون هناك دورات تدريبية وانشطة مختلفة خلال الفترة القادمة معرباً عن شكره وتقديره للسلطة المحلية وجمعية رعاية الشباب وكل من شارك في انجاح هذا البرنامج التدريبي .

وفي ختام الحفل قام نائب المدير العام لمديرية الشحر والمدير العام لمديرية غيل باوزير والمدرب والحاضرين بتكريم الشباب المشاركين بالبرنامج وتسليمهم شهادات المشاركة .