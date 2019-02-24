مسؤول إيراني: يكشف وضع بلاده الكارثي.. ماذا قال؟

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وصف إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني الأوضاع في بلاده بـ"الصعبة والخطيرة"، داعيا النخب الأكاديمية والمثقفين إلى مساعدة الحكومة لتجاوز تلك العقوبات.
وزعم إسحاق جهانغيري في كلمته خلال مراسم الذكرى المئوية لتأسيس جامعة خوارزمي في طهران يوم السبت، أن مخططات الأمريكيين الرامية لتأزيم الوضع في البلاد ستحبط بفضل الاعتماد على جهود الكوادر والمختصين في الجامعات والمؤسسات العلمية.
وقال جهانغيري إن حوارات جرت مع العلماء والمسؤولين الجامعيين في البلاد لإيجاد حلول للمشاكل الجارية وثمة حاجة إلى المزيد من التعاون والتعاضد.
وأضاف أن الحكومة تمد يدها الى الجامعيين في البلاد للاستفادة من أفكارهم بهدف معالجة المشاكل.
وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني على ضرورة التخطيط لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أنه ينبغي مأسسة فكرة أن الجامعات تعد المركز الرئيسي لجميع نشاطات البلاد.
وأفاد بأن الجامعات تعد نقطة البداية لجميع التطورات في البلاد وهو ما يدفع للاستفادة المثلى من الخريجين بهدف تحديد مستقبل زاهر للبلاد، مشددا على ضرورة إحداث تغييرات أساسية في المؤسسات العلمية والتنفيذية في البلاد من أجل معالجة المشاكل القائمة على صعيدي التعليم والأبحاث.
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