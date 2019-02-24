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مرض خطير ينتشر بسرعة بين الكلاب والأغنام في أبين

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شكا آهالي مدينة العين بمديرية لودر عن انتشار مرض غريب وخطير يصيب الكلاب والحمير والاغنام بمنطقة الوجه والرقبة وخروج دم وقيح وديدان.

جاء ذلك خلال شكوى قدمها الاهالي لمكتبي الصحة والزراعة بمحافظة أبين.

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وقال الأهالي أن هذا المرض ظهر قبل مايقارب اربعة أشهر وأصاب الكلاب ومات عدد منها بعد أن أشتد بهم وتأكلت منطقة الوجه والرقبة..

وأضافوا منذ ذلك الحين وحتى اللحظة ونحن نناشد الجهات المعنية على أمل أن تستجيب لهذا الشكوى ولكن لاحياة لمن تنادي وكأن حياة المواطنين لا تعنيهم..

وعبر المواطنين عن قلقهم من إنتقال هذا الداء الذي يصيب الكلاب والأغنام لأطفالهم لاسيما وأن الكلاب تحاول دخول المنازل والإحتماء بها..

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