شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة ثقيلة ومتفجرات في معسكر تابع لتنظيم القاعدة بأبين والان مع التفاصيل

ضبطت قوات الحزام الأمني أسلحة نوعية ومتفجرات بمعسكر عومران التابع للقاعدة في مودية بابين .

وجاء ذلك بعد ان قامت قوات الحزام الأمني والوية الدعم والاسناد بأسناد من الطيران لقوات التحالف العربي ، السبت ، بالسيطرة الكاملة على المعسكر ومحيط وادي عومران شرق مديرية مودية

والجدير بالذكر أن معسكر وادي عمران هو أكبر مقر لتدريب عناصر القاعدة في اليمن.

ومن جانب آخر، كشفت قناة الشرعية مطلع الشهر الجاري، عن مقتل ضابط رفيع عقب تعرضه للاعتقال والتعذيب في سجن سري للإخوان في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حلفاء قطر.

وقالت القناة إن "الضابط في الشرطة العسكرية بمأرب ضيف الله السوادي لقي حتفه عقب اعتقاله وتعذيبه حتى الموت مع اثنين من مرافقيه".

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وطالبت القناة الحكومة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي التحقيق في واقعة قتل ضابط عسكري، وتعذيب اثنين من مرافقيه أحدهم فقد عقله والآخر يعاني من آثار التعذيب في أحد المشافي بمأرب.

وكشفت القناة أن الضابط اعتقل عقب ضبطه لشحنة أسلحة فتاكة كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء، من بينها طائرات مسيرة، وأجهزة اتصالات إيرانية الصنع.

وكشفت مصادر أمنية وحقوقية عن السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح اليمني في مدينة تعز، مستغربة الصمت الدولي والحقوقي حيال ما يمارس في تلك السجون.

وقال مصدر أمني في تصريح له: "إن تنظيم إخوان اليمن يدير أكثر من 9 سجون سرية في تعز " منها 3 سجون سرية في منازل متقاربة بمنطقة عصيفرة، أحدها منزل لقيادي إخواني يدعى حمود خالد الصوفي، رئيس جهاز الأمن السياسي السابق، والذي يعتبر سجناً سرياً لإخفاء وتعذيب المخفيين قسراً، إضافة إلى سجن مؤسسة الكهرباء، وسجن المجمع القضائي في جبل جرة، والذي يديره القيادي في حزب الإصلاح سالم عبده فرحان، وسجن نادي المسبح، في حي المسبح، ويديره صادق سرحان، وسجن مدرسة نعمة رسام، ويديره قائد محور تعز، اللواء الركن، خالد فاضل، وسجن مكتب التربية والذي يعتبر سجناً احتياطياً للحزب".

وكشفت مصادر حقوقية في تعز أن "عدد السجناء المخفيين قسراً في سجون الإصلاح في تعز منذ أكثر من عام 450 سجيناً يمارس بحقهم أبشع أنواع الجرائم، والانتهاكات الصارخة، والمخالفة لكل القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بإدارة السجون والمعتقلات".