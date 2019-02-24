شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان .. 2018 أعلى معدل لسقوط ضحايا مدنيين والان نبدء بالتفاصيل
ووثق التقرير - وفقا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأحد، مقتل 3804 مدنيين من بينهم 927 طفلا خلال عام 2018.
وبشكل إجمالى، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) سقوط 10993 ضحية من المدنيين (3804 قتلى و7189 مصابا) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 فى المائة من إجمالى الضحايا المدنيين، وزيادة بنسبة 11 فى المائة من القتلى بين المدنيين مقارنة بعام 2017.
وأوضحت البعثة، فى التقرير، أن ما يعادل 63 فى المائة من الضحايا المدنيين سقطوا على أيدى العناصر المناهضة للحكومة (37 فى المائة لحركة (طالبان) و20 فى المائة لتنظيم (داعش) الإرهابى و6 فى المائة لعناصر غير حكومية معارضة غير محددة)، فيما تسببت القوات الموالية للحكومة فى مقتل 24 فى المائة من المدنيين (14 فى المائة من قبل قوات الأمن الوطنية الأفغانية و6 فى المائة من قبل القوات العسكرية الدولية و4 فى المائة من قبل الجماعات والقوات المسلحة الأخرى الموالية للحكومة).
وأوضح التقرير" أن ضمن العوامل الرئيسية التى أسهمت فى الزيادة الكبيرة فى عدد الضحايا المدنيين الارتفاع الكبير فى الهجمات الانتحارية من قبل العناصر المناهضة للحكومة ولاسيما تنظيم (داعش) الإرهابى، بالإضافة إلى إلحاق ضرر متزايد بالمدنيين من عمليات البحث والتفتيش التى تقوم بها القوات الموالية للحكومة".
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