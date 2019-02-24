شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم بالصين إلى 21 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث وقع بأحد المناجم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين أمس إلى 21 قتيلاً. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 29 شخصًا أصيبوا في الحادث ويجرى علاجهم الآن في أحد المستشفيات, مبينة أن سبب الحادث حدوث عطل في المكابح، حيث اصطدمت المركبة بحائط النفق.



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