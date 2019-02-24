شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم بالصين إلى 21 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 29 شخصًا أصيبوا في الحادث ويجرى علاجهم الآن في أحد المستشفيات, مبينة أن سبب الحادث حدوث عطل في المكابح، حيث اصطدمت المركبة بحائط النفق.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم بالصين إلى 21 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.