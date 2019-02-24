مقتل تسعة عسكريين بريطانيين في عملية هجومية بالسعودية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبا"، التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، مقتل تسعة بريطانيين في عملية نوعية في محور نجران، على الحدود السعودية، لافتة إلى أن "القتلى كانوا بصدد شن عمليات على الحدود".
وقالت "سبأ"، إن "معارك اندلعت أمس السبت، في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.
ونقلت الوكالة، عن مصدر عسكري، أن "تسعة بريطانيين لقوا مصرعهم في عملية نوعية في محور نجران"، وأوضح المصدر، أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ "زلزال1" على تجمعات أخرى للجيش اليمني الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية".
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