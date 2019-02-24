البحرية الإيرانية تنجح "لأول مرة" في إطلاق صاروخ مضاد للسفن

الخليج 365/ بغدادأعلنت ايران، اليوم الاحد، عن نجاحها اطلاق "صاروخ كروز" المضاد للسفن وذلك لأول مرة من عمق البحر.

وقالت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، إنه في اليوم الثالث للمرحلة الختامية من مناورات الولاية البحرية، قامت غواصة غدير، بإطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن.

وأوضحت أنه جرى اطلاق صاروخ كروز لاول مرة من عمق البحر نحو هدف سطحي دون ان يتم اكتشاف مكان الاطلاق، وذلك بسبب النطاق الضيق لعمل الطوربيدات واحتمال اكتشاف مكان الغواصة اثناء اطلاق الطوربيد.



وبينت أن باقي الغواصات في البحرية التابعة للجيش الايراني ومنها غواصة طارق الثقيلة وغواصة فاتح، تتمتع جميعها بهذه الميزة.

وتقام مناورات "الولاية البحرية" لمدة ثلاثة ايام في اجزاء واسعة من السواحل الجنوبية لايران وفي منطقة مكران بدءاً من شرق مضيق هرمز وسواحل بحر عمان حتى المدار 10 في شمال المحيط الهندي.

Advertisements

وكانت المناورة الإيرانية الكبرى "الولاية 97" التي تحمل شعار "يا زهراء" انطلقت أول من أمس الجمعة، بالاستعراض البحري لأنواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان.

وتستمر هذه المناورة ثلاثة أيام حيث تشارك فيها أكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر الإيراني، تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية، وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك"، بحسب وكالة "إرنا".

وتجري مناورة "الولاية 97" البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.