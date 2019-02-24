المتر بـ6870 جنيه.. ننشر كراسة شروط وحدات "سكن مصر" في المنصورة الجديدة

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال بيانات المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في مدينة المنصورة الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com).

ويستمر تقديم البيانات حتى 14 مارس المقبل، على أن يكون بداية الحجز في العاشرة صباح يوم 24 مارس وحتى يوم 7 إبريل.

ويشمل الطرح الأول من وحدات "سكن مصر" في المنصورة الجديدة 504 وحدة سكنية، بسعر موحد للمتر يصل إلى 6870 جنيه، على أن تكون جدية...