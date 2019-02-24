انتقد رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" محمد علي الحوثي عدم التجاوب مع مبادرات إيقاف الحرب في اليمن. ولفت الحوثي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان "الأوروبيين سيأتون إلى القمة المزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينما سيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها". وأضاف: "لا شيء يتقنونه غير دمار أوطانهم فأمام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لإيقافه بلا جدوى".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بأنصار الله: لا شيء يتقنه الحكام العرب غير دمار أوطانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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