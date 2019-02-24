سانا: مقتل 24 مدنيًا إثر انفجار لغم في منطقة ريف سلمية وسط سوريا

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" مقتل 24 مدنيا إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في منطقة ريف سلمية وسط سوريا. وذكرت إن الانفجار وقع بسيارة تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية. والحادثة هي الثالثة من نوعها خلال الفترة القليلة الماضية حيث قتل في الثامن من الشهر الجاري 7 مدنيين وأصيب آخر جراء انفجار لغم زرعه عناصر "داعش" قبل خروجهم في محيط قرية رسم الأحمر بريف سلمية، وقبلها لقي خمسة مدنيين حتفهم منذ أيام قليلة، وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة رسم الأحمر شمال شرقي حماة.

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