الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يتأثر بنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدرها البحر الأسود تؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، أما طقس يوم غد فتوقعت أن يكون غائما جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة و انخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح اعتباراً من المساء.

أما طقس يوم الثلاثاء، فغائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من الفترة المسائية مترافقة ببرق ورعد ، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1600 متر وما فوق.