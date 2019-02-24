نزيه نجم عن زيارة الغريب لسوريا: يجب ان نلتزم بمضمون البيان الوزاري

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم في حديث اذاعي الى أننا "نتجه الى معركة في طرابلس بعد قبول الطعون وإلغاء نيابة طه ناجي"، مشيرا الى أنه "وفي حال توافق الطرابلسيون والجميع قد يمرّ الموضوع بالتزكية أما وفي حال أرادوا المعركة فنحن لها"، مضيفا: "نحب أن يحصل استفتاء في طرابلس حتى يعرف الجميع قوة رئيس الحكومة سعد الحريري وأنه لا يزال "أب" السنّة".

وفي الموضوع الحكومي، أشار نجم الى أن "الاهم في ادارة جلسات الحكومات أن الاولوية هي لاقرار البنود ويأتي بعدها الحديث السياسي"، لافتا الى أنهم "لم يجرونا الى مكان لنختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون في أي موضوع".

وعن مسألة زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا، شدد على أن "الغريب قد يكون أخطأ وقد يكون لم يخطئ ولكن يجب أن نلتزم بالبيان الوزاري".