لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم في حديث اذاعي الى أننا "نتجه الى معركة في طرابلس بعد قبول الطعون وإلغاء نيابة طه ناجي"، مشيرا الى أنه "وفي حال توافق الطرابلسيون والجميع قد يمرّ الموضوع بالتزكية أما وفي حال أرادوا المعركة فنحن لها"، مضيفا: "نحب أن يحصل استفتاء في طرابلس حتى يعرف الجميع قوة رئيس الحكومة سعد الحريري وأنه لا يزال "أب" السنّة".
وفي الموضوع الحكومي، أشار نجم الى أن "الاهم في ادارة جلسات الحكومات أن الاولوية هي لاقرار البنود ويأتي بعدها الحديث السياسي"، لافتا الى أنهم "لم يجرونا الى مكان لنختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون في أي موضوع".
وعن مسألة زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا، شدد على أن "الغريب قد يكون أخطأ وقد يكون لم يخطئ ولكن يجب أن نلتزم بالبيان الوزاري".
كانت هذه تفاصيل خبر نزيه نجم عن زيارة الغريب لسوريا: يجب ان نلتزم بمضمون البيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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