كرم: الاسد يريد التطبيع ولن يعيد النازحين الى سوريا

رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "خدعة التطبيع يعيد النازحين الى سوريا، نهايتها ان الرئيس السوري بشار الاسد يريد التطبيع ولن يعيد النازحين الى سوريا، هذه هي نهاية الخدعة مهما طالت وخدعت".

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