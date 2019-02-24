قيومجيان: لم يحصل أي سجال مع رئيس الجمهورية ولم اقل له حرفياً "تذكر شو عملوا فيك السوريين"

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى انه "البيان الوزاري التزمنا النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة، وإذ فوجئنا قبل عقد اول جلسة لمجلس الوزراء ووجدنا احد الوزراء في سوريا وتصريح المجلس السوري اللبناني الأعلى". اضاف قائلا "نحن وكل اللبنانيين نريد عودة اللاجئين السوريين اليوم قبل وغداً وسنتقدم بعدة اقتراحات في هذا الخصوص من دون المزايدة شعبوياً ومن دون التطبيع مع نظام الأسد".

ولفت قيومجيان في حديث اذاعي، الى اننا "نبحث كافة الأمور على طاولة مجلس الوزراء ونرفض التعاطي بالأمور خلسة ومن تحت الطاولة". وتابع "يهمني المواطن اللبناني قبل النازح السوري واجتمعت بالمنظمات الدولية وطلبت ان تكون المساعدات بنسبة 80% للبنانيين و20% وإذا أرادوا مساعدات السوريين فليساعدوهم في سوريا". واكد ان "نجاحنا من نجاح العهد وموقفنا مثل موقف فخامة الرئيس بضرورة إعادة النازحين ولنضع خطّة على طاولة مجلس الوزراء ونعمل لتنفيذها".

وحول جلسة الحكومة الاخيرة، شدد على انه لم يحصل أي سجال مع رئيس الجمهورية ولم اقل له حرفياً "تذكر شو عملوا فيك السوريين"، بل تناولت مسألة المجلس الأعلى اللبناني- السوري وعرضت ممارستاهم في تلك المرحلة، وفي سياق الكلام استعرضت احقبة الاحتلال السوري وما الى ذلك. وقام الرئيس ميشال عون بعرض لمسألة النأي بالنفس وما يجري في سوريا، وفي سياق كلامه عن حربه مع السوري وتضحاياته وفي سياق حديثه قال حرفيا "انت كنت في المقلب الاخر وقصفتوا السفارة الفرنسية". بغض النظر عن رأينا فيما قاله، ولكن لنضع ما جرى في سياقه الطبيعي ولا نصوره كتهجم على الرئيس او كسجال. وتابع قائلا "لم اتوجه الى الرئيس عون مباشرة بل ما قلته جاء في سياق كلامي ولا اسمح لنفسي بالتهجم على رئيس الجمهورية".