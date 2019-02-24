مقتل شاب مصاب بطلق ناري في عنقه في بزبينا عكار

نقل مسعفو الصليب الاحمر ليل أمس جثة الشاب (أ .ج ) (18) عاما مصاب بطلق ناري في عنقه من بلدة بزبينا عكار. وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية في الشرطة القضائية للكشف على الجثة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

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