الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ 1494 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و674 مخالفة مرورية، تتصدرها مخالفات الانتظار الخاطئ بـ1494 مخالفة تليها نموذج 125 بـ1329 مخالفة.

كما تم حجز 13 توك توك، وضبط 27 موقفا عشوائيا، وتحرير 22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 124 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.