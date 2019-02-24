مالك الشركة وصل من العمرة.. سر خيانة في سرقة 2 مليون من شركة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة عن التفاصيل الكاملة لواقع سرقة مبلغ مليوني جنيه من داخل شركة بمركز كرداسة.

تقدم "لؤي. م"، 39 سنة، مدير شركة "بلاستي" لتوزيع أخشاب المطابخ بطريق صفط اللبن، مقيم الشيخ زايد، باكتشافه سرقة مبلغ مالي وجهاز dvr من داخل غرفته بالشركة عمله، وما قرره بحصر المبلغ المالي المستولى عليه عقب عودة مالك الشركة "مدحت. م"، من أداء فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

كشفت معاينة المقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، أن الشركة المشار عبارة عن مخزن مساحته 1500 متر محاط بسور ارتفاعه 6 أمتار وسلامة منافذها.

شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العمد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش القطاع؛ لسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

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جهود البحث والتحري للرائد إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "سعيد. م" 25 سنة عامل سابق بالشركة، و"أحمد.ع" 21 سنة عامل حالي بالشركة وعاطل وسائق توك توك وصاحب محل أدوات صحية.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بضبط المتهمين على وجه السرعة، وتمكنت مأمورياة قادها الرائد أحمد حسانين والنقيب محمود ماهر معاونا مباحث كرداسة من ضبطهم.

بمواجهتهمن اعترف الأول باتفاقه مع الثاني على سرقة الشركة مستغلين طبيعة عملهم السابقة والحالية بها لعلمهم احتفاظ الشركة بمبالغ مالية، واستعانا بباقي المتهمين لتنفيذ الواقعة مستخدمين توك توك مستأجر، تسلقوا جدران الشركة، واستولوا على المبلغ وجهاز (dvr) خشية التعرف على المتهم الأول والثاني، وتوجهوا إلى محل السادس واقتسموا المسروقات فيما بينهم وحطموا الجهاز المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.