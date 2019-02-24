فحص 8 مشتبه بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون في ارتكابهم مخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات الأمن، وشرطة المرافق، وتأمين المناطق السياحية والأثرية، والحماية المدنية).

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وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 8 حالات اشتباه، 4 خيالين وجمالين، وتنفيذ 20 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و3 قضايا تسول.

وفي مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 45 كرسيًا، 5 ترولي، 4 استاندات حديدية، 5 موازين وعربات يد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، وعرضهم على النيابات المختصة.