الرقابة الإدارية تضبط "دكتور مهندس" بإحدى الكليات عقب تقاضيه رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، دكتور مهندس بأحدى الكليات عقب تقاضيه ٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل إسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتاد تقاضي مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالي مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة عقود التوريد.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.