محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه ٣٠ جنيهًا ذهبًا على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة، تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائري ومحاوره.
وأكدت التحريات اعتياد المتهم حصوله علي كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة، تجاوزت قيمتها ٦٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رئيس إدارة بالطرق والكباري في قضية رشوة: "تقاضى 30 جنيهًا ذهبًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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