الرقابة الإدارية تضبط عميد كلية بتهمة الرشوة: "50 ألف جنيه كل ترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد بإحدى الكليات، و مدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه، على السبيل الرشوة من الثاني مقابل موافقته على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وأشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
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