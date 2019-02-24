الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير دفاع السعودية

عُين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائبًا لوزير الدفاع السعودي.

كان عين من قبل سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أبريل عام 2017، وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتولى رسميًا منصبه في 21 يوليو عام 2017.

تخرج في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، ثم انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية.

تلقى تدريبه الأولي في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس، وتلقى التدريب المتقدم

في قاعدة كولومبوس الجوية في كولومبوس، ميسيسيبي، كما درس الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا.

قبل تعيينه سفيرًا للمملكة في واشنطن، عمل مستشارًا في مكتب وزير الدفاع، ثم مستشارًا في سفارة المملكة في واشنطن.

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خلال فترة عمله كمستشار في مكتب وزير الدفاع، تم تكليفه من سمو ولي العهد بملفات ومسئوليات عدة.

الأمير خالد كان ملاصقًا لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال

هذه الفترة أن يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكريًا.

عمل الأمير خالد بن سلمان طيارًا لطائرة من طراز F-15، وضابط استخبارات تكتيكي في القوات الجوية الملكية السعودية.

،قام بالعديد من المهام القتالية الجوية، إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم، وإعادة الأمل في اليمن.

تابع الأمير خالد بن سلمان من ولي العهد ووزير الدفاع عمله في مكتب وزير الدفاع، ساعده على الإلمام بتفاصيلها أكثر ومعرفة خطط تطويره الاستراتيجية التي أعلن عنها أخيرًا.