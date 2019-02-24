الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية بواشنطن بأمر ملكي

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة بواشنطن

صدر قرار ملكى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة بواشنطن.

سبق أن عملت كمستشارة في مكتب ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.



حصلت "ريما" على شهادة بكالوريوس الآداب في كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م، وأصبحت أول امرأة تتولى اتحادًا متعدد

الرياضات في المملكة، من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.



من إنجازات عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدراس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية.

Advertisements



الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان لها دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة، هي

سرطان الثدي.



عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا إنترناشونال/ هارفي نيكلز، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة "فاست كومباني الأمريكية" للأشخاص الأكثر إبداعًا عام 2014م.



أطلقت مبادرة 10ksa، التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم، الذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي، كما أنها المؤسس لمبادرة ألف خير.



تم اختيار الأميرة ريما لتكون في المرتبة السادسة عشرة، ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.