الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية بواشنطن بأمر ملكي

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صدر قرار ملكى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة بواشنطن.
سبق أن عملت كمستشارة في مكتب ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.
الرياضات في المملكة، من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
حصلت "ريما" على شهادة بكالوريوس الآداب في كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م، وأصبحت أول امرأة تتولى اتحادًا متعدد
من إنجازات عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدراس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية.
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان لها دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة، هي
عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا إنترناشونال/ هارفي نيكلز، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة "فاست كومباني الأمريكية" للأشخاص الأكثر إبداعًا عام 2014م.
أطلقت مبادرة 10ksa، التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم، الذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي، كما أنها المؤسس لمبادرة ألف خير.
تم اختيار الأميرة ريما لتكون في المرتبة السادسة عشرة، ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.
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