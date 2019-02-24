العاهل السعودي يأمر بالعفو عن مسجونين مصريين بالمملكة

الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز

أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة، بما يمكنهم من العودة إلى وطنهم، جمهورية مصر العربية.



جاء في بيان سعودي رسمي "أنه تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة

الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، والمخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة، بما يمكنهم من العودة إلى مصر، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهاتالمعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق".



أضاف البيان، "أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ثمن المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبًا.

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كما بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة شرم الشيخ آفاق التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها.



أكد الزعيمان أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية، المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وصل الملك سلمان إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، حيث سيفتتحها السيسي بحضور عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي والقادة العرب، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".