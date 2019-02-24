كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرفنزويلي: "بومبيو" يبحث عن سبب لبدء الحرب ضد كاراكاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإحراق الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من فنزويلا على الحدود الكولومبية و"بيأس" يبحث عن سبب لبدء حرب ضد كاراكاس.

وقال "أرياسا"، عبر موقع "تويتر": "يعتقد الوزير بومبيو، الخبير في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنه سيخدع العالم بالشاحنة التي أُضرمت فيها النيران في كولومبيا من قبل وكلائه... يبحث بومبيو ورجاله البائسون عن سبب للحرب. اليوم، فشلت العملية. إذا كنت ترغب في العثور على أولئك الذين قاموا بإحراق الشاحنة بالمساعدة الإنسانية المزيفة، فابحث عنهم بين موظفيك".

وحاولت المعارضة الفنزويلية المدعومة من الولايات المتحدة، أمس، جلب شاحنات محملة بمساعدات إنسانية أجنبية إلى فنزويلا من محاور في كولومبيا والبرازيل، على الرغم من رفض الحكومة الشرعية السماح بالمساعدة، ولدى وصولها، تم إحراق عدة شاحنات على الحدود مع كولومبيا.