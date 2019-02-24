كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير نمساوي يقترح إنشاء محاكم لمحاربي "داعش" في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح وزير الداخلية النمساوي، هيربرت كيكل، إنشاء محاكم لإجراء محاكمات ضد مرتزقة "داعش" في الشرق الأوسط. حسب قوله.

وقال "كيكل"، في مقابلة مع صحيفة "كرونين تسايتونج": "يجب على الدول الأوروبية الآن أن توافق بسرعة على أنه يجب أن تكون هناك محاكم ضد إرهابيي داعش - المرتزقة - مع مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء المحاكم سيسمح باستجواب الشهود في الحال وتلقي جميع المعلومات اللازمة للعملية الجنائية.

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وأكد "كيكل"، أنه بحسب الخبراء، فإن من 30 إلى 60 شخصاً نمساويًا قد يرغبون في العودة من منطقة الحرب إلى النمسا.

وأضاف "كيكل": "حماية سكاننا أمر بالغ الأهمية. ولذلك، من غير المقبول أخذ هذه القنابل الموقوتة - مرتزقة داعش - مرة أخرى إلى النمسا"، مموضحًا أن هناك بالفعل الكثير من الحالات مع هذا النوع من المشاكل في النمسا.

كما أشار الوزير، إلى أن محاكمات زوجات مرتزقة "داعش" اللائي زودن أزواجهن بحماية موثوقة، يجب أن تتم في الشرق الأوسط.

وأوضح، أن الإرهابيين لم يكونوا قادرين على البقاء جاهزين للقتال، إذا لم يُعد شخص ما الطعام لهم.