كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا على صفيح ساخن.. إصابة 335 متظاهرا في اشتباكات مع الشرطة على الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، أن ما لا يقل عن 335 شخصًا أُصيبوا خلال المصادمات بين مسؤولي إنفاذ القانون والمتظاهرين على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل، أمس.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في كولومبيا، قال "ألماجرو"، إن حوالي 285 شخصًا أصيبوا بجروح في مواجهات بالقرب من جسري سانتاندر وسيمون بوليفار، تربط بين فنزويلا وكولومبيا وأغلقت مؤقتًا في 22 فبراير من قبل كاراكاس. وأصيب نحو 50 آخرين بالقرب من مدينة سانتا إلينا دي وايرن، الواقعة بالقرب من الحدود البرازيلية.

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وقبل ذلك، قال وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو إن معظم المصابين قد تأثروا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقد حاولت المعارضة الفنزويلية، بقيادة خوان جوايدو، أمس، ضمان تسليم المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى فنزويلا من المحاور في الدولتين المجاورتين، على الرغم من حقيقة أن المساعدات تم رفضها رفضًا قاطعًا من قبل السلطات الفنزويلية.

وفي خضم محاولات السبت لفرض شحنات مساعدات غير مصرح بها إلى البلاد، قطعت كاراكاس العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع بوغوتا.