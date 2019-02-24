قطيعة بين أخنوش وتيل كيل.. رئيس الأحرار يغلق صنبور الإعلانات على الإعلام المعارض له

كشفت مديرة مجلة «تيل كيل»، عائشة أقلعي، في العدد الأخير لمجلتها التي يملكها رجل الأعمال خالد الحريري، أن مجموعة «أكوا»، لصاحبها عزيز أخنوش، قررت قطع كافة الإعلانات وحملات الإشهار لفروع هذه الشركة –بما فيها شركة أفريقيا- عن وسائل الإعلام التابعة لـ«تيل كيل»، عقب نشرها متابعة نتائج اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب بخصوص قطاع المحروقات.
وأشارت أقلعي إلى أن باقي شركات المحروقات في المغرب لم تسلك خطوة المقاطعة مع مجموعة «تيل كيل».
وعادة ما يلجأ أخنوش إلى إيقاف صنبور إعلانات مجموعته الضخمة عن وسائل الإعلام التي تنتقد سلوكه السياسي داخل الحكومة أو الحزب.
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