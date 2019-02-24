راكيتيتش يرد على إمكانية انتقاله لإنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أبدى سعادته بفوز فريقه برشلونة على إشبيلية برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن المنافسة على دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر راكيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "اللعب هنا دائمًا بمثابة شيء خاص لي، هذا الفوز عزز موقفنا كثيرًا.. أنا سعيد جدًا، كنا دائمًا نعاني هنا، لكن هذه المرة قدمنا أداءً جيدًا، وحققنا فوزًا مستحقًا".

وأضاف "ميسي هو أهم لاعب لدينا، وما حققه بالأمس مهم.. هو دائما اللاعب الذي يصنع الفارق في المساحات القليلة، يستطيع تغيير واقع المباراة، سعيد جدا بأهدافه، وسعيد أيضا بعودة سواريز للتسجيل".

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وتابع "نريد الفوز بالكلاسيكو بنسبة 100%، وبأفضل طريقة.. هدفنا الوصول للكأس".

وعن مستقبله مع برشلونة، قال الدولي الكرواتي "ما زال لدي 3 أعوام في عقدي، أريد البقاء هنا.. هذا سيجعلني أشعر بالفخر، إذا طلبوا مني مواصلة التواجد في نادٍ كبير.. أرى نفسي في برشلونة فقط".

وكانت أنباء قد ترددت بقوة مؤخرًا، عن اقتراب راكيتيتش من الرحيل إلى إنتر ميلان، الصيف المقبل.