ماذا قال ميسي بعد "الهاتريك" أمام إشبيلية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قوله إن "مشوار الفوز بلقب الدوري الإسباني لا زال طويلا، رغم الفوز الكبير (4-2) على إشبيلية أمس، السبت".

وأوضح ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا زالت هناك العديد من المباريات في الدوري، لكن فوز الأمس كان مهما، من أجل المحافظة على الفارق مع المنافسين.. النهاية تقترب، والمباريات ستصبح أصعب".

وأضاف "دائما ما نجد صعوبة في تحقيق الفوز هنا، نعلم مدى صعوبة أجواء هذا الملعب، وقوة لاعبي إشبيلية، لقد جعلوا الأمور صعبة علينا، لكننا عرفنا كيف نُجهز على المباراة".

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وتابع "في بعض الأوقات، لا نستطيع تقديم أفضل مستوى لدينا.. للأمانة أمام ليون، لم ننجح في إظهار أحسن مستوياتنا، وهذا جعل اللقاء صعبًا.. لكن بالأمس عدنا، وقدمنا مباراة رائعة".

وعن الكلاسيكو، قال ميسي "لا نفرط في أي بطولة، نحن على بُعد خطوة من لقب الكأس، والمباراة ستكون صعبة جدا، لأنها أمام ريال مدريد، وعلى ملعبه، لكننا سنفوز.. نحن متفائلون بقدرتنا على فعل ذلك، وبعدها سنفكر في مباراة الدوري، وسنحاول تحقيق كل شيء".

ويدين برشلونة بالفضل الأكبر، في الانتصار على إشبيلية، لميسي، الذي سجل "هاتريك"، ليرفع البلوغرانا رصيده للنقطة 57، في صدارة ترتيب الليغا.