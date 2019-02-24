اعتقال 14 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق، حيث تم اعتقال 14 فلسطينيا بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية لضلوعهم بأعمال مقاومة شعبية.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين خلال مداهمات في المدينة، تخللها اعتداء على المواطنين في منازلهم.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال اعتقلوا كلا من محمد داود ومصطفى درويش الحاج حسن عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما تم رشق جنود الاحتلال بالحجارة خلال المداهمات.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ريما واعتقلت مواطنا ونجله بعد تفتيش منازل في القرية.

وقال مواطنون، إن الاحتلال اعتقل المواطن كريم طاهر البرغوثي ونجله مراد بعد مداهمة المنزل وشرع بأعمال التفتيش الدقيق والبحث وتخريب للمحتويات وأركان المنازل.

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كما فتش جنود الاحتلال منازل أخرى في القرية، كما سلم شابا آخر تبليغا لمراجعة المخابرات في معسكر "عوفر".

كما تم اقتحام قرية النبي صالح، فيما أطلقت قوات الاحتلال طائرة تصويرٍ في سماء المنطقة الواقعة بين مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجزت آخرا في بلدة حوسان غربا.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: صامد محمود صلاح، ومحمد أشرف عيسى.

كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عبد الفتاح أبو يابس عدة ساعات بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه في بلدة حوسان غرب بيت لحم.