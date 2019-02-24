مصرع شابة في حادث طرق قرب طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة (21 عاما) مصرعها في حادث طرق بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية على شارع 92 قرب مدينة طبرية، صباح اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، تلقى المركز الطبي في منطقة طبرية بلاغا في الساعة 07:52 من صباح اليوم حول حادث طرق بين حافلة ركاب ومركبة خصوصية على شارع 92، وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان، العلاج الأولي لثلاثة أشخاص، فيما أقر شابة على الفور.
وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ووصفت إصاباتهم بأنها متوسطة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
يذكر أن 14 شخصا من المجتمع العربي في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019، آخرهم الشاب رايق عطور (20 عاما) من قرية الرامة، مساء أمس السبت.
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