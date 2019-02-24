انت الان تتابع تفاصيل خبر مولر يوصي بعقوبة مشددة بحق رئيس حملة ترامب الانتخابية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 09:46 صباحاً - أوصى المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بإصدار عقوبة تقضي بالسجن المشدد بين 17 و21 عاماً على بول مانافورت، رئيس حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

وبحسب "رويترز"، اتهم مولر في مذكرة مكونة من 800 صفحة، قدمها للمحكمة الاتحادية في واشنطن، مانافورت بارتكاب أعمال جنائية بطريقة واضحة وجريئة، بعضها خلال فترة رئاسته الحملة الانتخابية، وبعضها في أثناء فترة محاكمته.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية يوم 13 مارس المقبل.

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وكان مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية، قد أوصى سابقاً في مذكرة مماثلة تتعلق بقضية أخرى بحق مانافورت، قُدمت إلى محكمة في ولاية فرجينيا، بعقوبة تقضي بالسجن مدةً تصل إلى 24 عاماً. ومن المقرر النطق بالحكم في هذه القضية يوم الثامن من الشهر المقبل.

ويواجه مانافورت في القضيتين اتهامات بالتهرب من الضرائب، وغسل الأموال، والعمل ضمن مجموعة ضغط لمصلحة دولة أجنبية، إضافة إلى اتهامات أخرى بارتكاب جريمة خيانة البلاد والكذب على المحققين.

وأدانت مانافورت (69 عاماً)، في أغسطس الماضي، هيئة محلفين بمحكمة في ولاية فرجينيا، بثمانية اتهامات مالية، من بينها الاحتيال على بنوك الضرائب الأمريكية وسلطاتها.