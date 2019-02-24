انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر والسودان تبحثان التعاون العسكري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 09:46 صباحاً - بحث عدد من القيادات العسكرية بالسودان وقطر عقد دورات تدريبية وتمارين عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع بالخرطوم، عقده وفد عسكري قطري رفيع المستوى مع نظرائه في السودان، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد.

كما ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

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وجاء على رأس الوفد القطري، قائد القوات الخاصة المشتركة اللواء حمد بن عبد الله بن فطيس المري؛ وقائد وحدة الاستخبارات والأمن عبد الله بن محمد الدوسري؛ ونائب القوات البرية القطرية سعيد حصين الخيارين، وفق البيان نفسه.

ويرافق الوفدَ وزيرُ دفاع قطر خالد بن محمد العطية، الذي يزور السودان حالياً.

وبحث الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس السبت، مع مبعوث أمير قطر، وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، العلاقات العسكرية والدفاعية والمشروعات التنموية المشتركة.

وفي وقت سابق، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موقف بلاده "الثابت" في حرصها على وحدة السودان واستقراره.