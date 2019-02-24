انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد فتح باب الرحمة.. الاحتلال يعتقل رئيس الأوقاف بالقدس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 09:46 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الفلسطيني، عبد العظيم سلهب، من منزله في القدس المحتلة، ونائبه ناجح بيكرات.

وأفادت مصادر في القدس المحتلة لـ"الخليج 365" بأن قوات من جيش الاحتلال داهمت منزل المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية، واعتقلتهما عند ساعات الفجر، دون تقديم أي أسباب لاعتقالهما.

وجاء اعتقال الاحتلال لسلهب وبكيرات بعد يومين من تمكن المقدسيين من إعادة فتح مصلى باب الرحمة بعد إغلاقه 16 عاماً بقرار من محكمة إسرائيلية.

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كذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 14 مواطناً فلسطينياً.

ويقع باب الرحمة على بعد 200م جنوبي باب الأسباط في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، ويمثل جزءاً من السور الشرقي للبلدة القديمة، وهو من أقدم أبواب المسجد حيث إنه يعود للفترة الأموية بدلالة عناصره المعمارية والفنية.

وأغلقت سلطات الاحتلال باب الرحمة في 2003 بقرار من إحدى محاكمها، بدعوى وجود مؤسسة (دائرة الأوقاف) غير قانونية فيه، على حد تعبيرها.