شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يصل الصين بالقطار قبيل قمته المرتقبة مع ترامب والان مع التفاصيل

دخل القطار المصفح الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مساء السبت، إلى الصين قبل 4 أيام من القمة المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام، وفقا للعين الإخبارية.

ووصل القطار إلى مدينة داندونج الحدودية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي غادر، السبت، بيونج يانج لعقد قمة ثانية مع ترامب، موضحة أن "كبار مسؤولي الحزب والحكومة وأعضاء القوات المسلحة تمنوا لكيم جونج أون النجاح والتوفيق والعودة الآمنة".

ويرافق الزعيم الكوري الشمالي مساعده الرئيسي كيم يونج تشول، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي وعددا من الشخصيات البارزة.

وقامت الشرطة بتشديد الأمن قبل وصول القطار، وأغلقت المنطقة المحيطة بالسكك الحديد.

وسبق أن زار كيم بكين عبر قطار مصفح، ويمكن أن يتوقف في العاصمة الصينية قبيل رحلته الطويلة إلى فيتنام، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل قمته الثانية مع ترامب، كما يمكن أن يكرر عقد هذا الاجتماع في طريق عودته لاطلاع حليفه الوحيد البارز على نتائج القمة.

Advertisements

تأتي قمة هانوي بين كيم وترامب بعد لقائهما الأول في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي، وحضر كيم إلى سنغافورة على متن طائرة أمنتها الصين.

ولم يتضح إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيتوجه إلى هانوي بالقطار في رحلة تستغرق أكثر من 60 ساعة لعبور مسافة نحو 4 آلاف كيلومتر، أو قد يتوجه بالطائرة من بكين إلى العاصمة الفيتنامية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية أن كيم سيجري زيارة رسمية لفيتنام "في الأيام المقبلة".

ومن المتوقع أن يتوجه إلى مقاطعتي كوانج نينه وباك نينه، اللتين تضمان العديد من المناطق الصناعية.

يذكر أن السفر بالقطار تقليد عائلي متوارث عن مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج، جد كيم جونج أون، الذي سافر والده إلى روسيا بالقطار في 2001.

وقال البروفسور كوه يوهوان في جامعة دونجوك في سيول إن السفر بالقطار "رسالة قوية إلى الكوريين الشماليين بأن كيم جونغ أون قد ورث صفات جده الحميدة، وأن سلالة كيم أقوى من أي وقت مضى".