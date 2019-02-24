شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة المحبة والسلام للكاراتيه في المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

تنطلق صباح اليوم الأحد منافسات بطولة المحبة والسلام للكاراتيه في صالة الجمباز بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، على كأس الشهيد اللواء الركن محمد صالح طماح، التي تنظمها اللجنة الفنية للكاراتيه برعاية نايف البكري وزير الشباب والرياضة ودعم صندوق رعاية النشء والشباب بعدن بمشاركة 12 ناديا من محافظات عدن ولحج وأبين وتعز وحضرموت لفئة الشباب والناشئين.

وكانت قد جرت السبت فعاليات استقبال الوفود وإجراء الوزن للاعبين وإقامة محاضرة للحكام المشاركين في البطولة، لتزويدهم بأخر التعديلات في قانون اللعبة.

كما عقد الاجتماع الفني للفرق المشاركة برئاسة رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه فرحان المنتصر وبحضور جميع أعضاء اللجنة. ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المشاركين، خصوصا لتواجد أبطال الدورة الوطنية للناشئين التي جرت أواخر 2017 في العاصمة عدن لمواليد عام 2000.

وفي تصريح صحفي لرئيس اللجنة الفنية للكاراتيه فرحان المنتصر تمنى للفرق المشاركة التوفيق والنجاح معبرا عن جزيل شكره وتقديره لمعالي الوزير نايف البكري ولقطاع الرياضة ممثل بخالد صالح ولصندوق رعاية النشء والشباب.